Putin perde consensi pure in Russia

Da linkiesta.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra marzo e aprile, il consenso nei confronti di Vladimir Putin in Russia è diminuito per sei settimane consecutive, secondo i dati diffusi a metà aprile dal principale istituto di sondaggi statale. La rilevazione mostra un calo costante delle approvazioni da parte della popolazione nel periodo considerato. I numeri indicano un andamento discendente nel livello di sostegno popolare al leader russo durante queste settimane.

Il consenso di Vladimir Putin, tra marzo e aprile, è sceso in Russia per sei settimane consecutive. Una notizia rilevante, soprattutto perché a dirlo è il principale istituto (statale) di sondaggi russo, Vciom – che ha diffuso i dati intorno a metà aprile. Il centro di ricerca sull’opinione pubblica russa ha registrato infatti il 66,7 per cento di approvazione e il settantadue per cento di fiducia personale nei confronti dell’autocrate del Cremlino: percentuali in assoluto decisamente elevate, ma in realtà le più basse dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina (come sottolineato dal media indipendente Meduza; basti pensare che per Vciom solo a gennaio la fiducia era ancora pari all’ottanta per cento).🔗 Leggi su Linkiesta.it

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