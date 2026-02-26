La situazione militare in Russia si fa complessa, con un numero crescente di soldati che perdono la vita sul campo di battaglia. Le perdite tra le truppe russe superano le nuove reclutamenti, rendendo difficile mantenere la forza militare. La crisi interna si acuisce mentre le operazioni si complicano e le risorse si esauriscono. La situazione continua a evolversi senza sosta, influenzando profondamente la strategia delle forze armate.

L’invasione dell’Ucraina si sta dimostrando sempre più difficile per Vladimir Putin. Attualmente, la Russia sta vedendo morire più soldati di quanti ne riesca a reclutare attraverso i programmi militari. A darne notizia è il Daily mail attraverso le fonti di alcuni funzionari occidentali, che precisano come il numero di perdite per l’esercito del Cremlino si attesti sulle 40mila al mese. Il reclutamento, invece, è insufficiente a gestire il calo di personale: soltanto 35mila soldati si aggiungono con cadenza regolare alla linea di combattimento. Negli ultimi quattro anni di guerra, Mosca ha perso 1,25 milioni dei suoi soldati, tra feriti e morti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Russia, esercito nel caos e migliaia di morti. Putin perde più soldati di quanti ne arruola

Russia, i 14 punti chiave del disastro di Putin (e del declino di Mosca). Economia, soldati morti: i quattro anni di guerra in UcrainaSta per incombere il quarto anniversario della guerra in Ucraina che vede contrapposte le forze di Mosca e di Kiev e l'economia della Russia non è...

Ideali europei, odio per la Russia e fucile: Andrea Cappelletti parte da Cantù e si arruola nell’esercito di KievCantù (Como), 12 gennaio 2026 – Mostrano sulle loro spalle le toppe tattiche militari con la bandiera gialloblù, citano Altiero Spinelli e sostengono...

Discussioni sull' argomento La guerra in Ucraina dopo 1.460 giorni - di Francesco M. Cataluccio [editoriale]; Ucraina, finita dopo 6 ore la prima giornata di trilaterale a Ginevra; Zelensky: Sanzioni Ue prima possibile. Russia: L'operazione continua; Ucraina-Usa-Russia a Ginevra, con gli europei. Raid di Mosca, ma Kiev riconquista terreno (di L. Santucci).

In Russia è arrivato alla fase finale un processo militare piuttosto anomalo: c'entrano un'unità d'élite dell'esercito, i rimborsi per le ferite subite e un eroe di guerra che forse non lo era facebook