Russia 2022-2026 – Putin lo Zar solitario e il dilemma del futuro della Russia

Vladimir Putin ha deciso di prolungare il suo mandato dopo aver consolidato il potere, mentre la crisi in Ucraina ha accentuato le tensioni interne. La sua leadership si scontra con le difficoltà economiche e le pressioni internazionali, che complicano il suo ruolo di sovrano assoluto. La crescente sfiducia tra i cittadini e le ripercussioni sul fronte estero rendono il futuro della Russia sempre più incerto. La direzione presa dal leader si riflette nelle decisioni recenti del governo.

Quattro anni dopo l’invasione dell’Ucraina, Vladimir Putin è un uomo solo al comando in Russia: non “solo” perché sovrano assoluto sciolto da vincoli politici né, tantomeno, perché isolato dal resto del Paese. Ma, moderno Giano Bifronte, perché ibrido di queste due prospettive. Apparentemente contraddittorie ma non mutualmente escludibili. Putin resta la cuspide più alta di un sistema di potere complesso, mediazione tra oligarchie economiche, potentati militari e d’intelligence, uomini forti d’apparato ( siloviki ), e l’uomo a cui spetta l’ultima parola. Ma negli anni, paradossalmente, questo sistema ha cominciato ad avere più bisogno di Putin di quanto questi avesse dovuto appoggiarsi su di esso nel lungo quarto di secolo vissuto come primo ministro e, soprattutto, presidente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Russia-Ucraina: il dilemma di Putin. La diretta con Alessandro OrsiniTorna alle 17 l’appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica settimanale condotta da Alessandro Orsini.

Russia 2022-2026 – L’economia di guerra alla prova della veritàIl governo russo ha avviato una vasta riorganizzazione economica per sostenere lo sforzo bellico, influenzando settori come quello energetico e industriale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Russia 2022-2026 – L’economia di guerra alla prova della verità; La maschera di Vlad Putin tratta fingendo di volere la pace, ma in realtà non rinuncia ai suoi piani; Verso il quinto anno di guerra nell’Ucraina sempre più sola; I russi fanno skating sulle montagne di Cortina. E c'è chi ha già ricevuto la medaglia da Putin.

La Russia cerca di travolgere l'Ucraina da oltre 12 anni: Putin ha un piano, e riguarda tutta l'Europa. IntervistaIl generale Breedlove ci dice come recuperare vent’anni di dividendi della pace in Europa. L’occidente deve dire chiaro al capo del Cremlino: non permetteremo che tu vinca, fermati ... ilfoglio.it

L'America trumpiana è la grande assente a Kyiv, proprio come vuole PutinAlle celebrazioni del quarto anniversario dell’invasione su larga scala della Russia non è prevista la presenza di nessun esponente americano di alto livello. Witkoff liquida l’aggressione russa come ... ilfoglio.it

Cosa c'entra questo il Malawi con la Russia di Putin L'obiettivo di Mosca è chiarissimo - facebook.com facebook

Alla vigilia del quarto anniversario dell'attacco della Russia contro l'Ucraina Zelensky ha parlato attaccando duramente Putin. Intanto la Russia ha spostato l'obiettivo dei suoi attacchi dalle centrale elettriche alle ferrovie e al sistema di approvvigionamento dell' x.com