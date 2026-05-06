Putin ossessionato dalla paura di un golpe e dal tradimento dei fedelissimi incluso l’ex ministro Shoigu

Le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza e aumentato la sorveglianza sui collaboratori di alta fiducia del leader, tra cui fotografi e cuochi. Questa decisione arriva in un periodo di tensione interna, con preoccupazioni riguardo a un possibile tentativo di colpo di Stato o tradimenti all’interno del cerchio più stretto. Tra i soggetti monitorati ci sono anche alcuni ex ministri, considerati vicini al leader.

Sicurezza rafforzata, aumento della sorveglianza nei confronti dei collaboratori – inclusi fotografi e cuochi – nel timore di un colpo di Stato o di un tradimento mortale per mano dei suoi fedelissimi. Chi si sente accerchiato è Vladimir Putin. A sostenerlo è un rapporto di un’agenzia di intelligence europea ottenuto dalla Cnn, secondo il quale il Cremlino ha drasticamente rafforzato la sicurezza personale dello zar a seguito di una serie di omicidi di alti ufficiali militari russi e i timori sempre più diffusi di un golpe a Mosca. Secondo il rapporto degli 007 occidentali – di cui Cnn sottolinea le difficoltà per verificarne i dettagli –...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Putin ossessionato dalla paura di un golpe e dal tradimento dei fedelissimi, incluso l’ex ministro Shoigu” Notizie correlate Leggi anche: "Controlli anche sui cuochi". Putin teme il colpo di Stato dell'ex ministro Shoigu Putin, la paura di un golpe o di essere assassinato: le misure attuate dallo zarLo scontento popolare e dei generali aumenterebbero la paura dell’uomo del Cremlino di un colpo di Stato o di essere bersaglio di un tentato...