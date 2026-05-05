Nelle ultime settimane si sono intensificati i controlli all’interno del cerchio di governo, coinvolgendo anche i membri dello staff di cucina. Vladimir Putin ha avviato verifiche interne che, secondo fonti ufficiali, mirano a garantire la sicurezza e prevenire possibili minacce provenienti da figure di rilievo, tra cui ex ministri e alti funzionari. La situazione riflette le crescenti preoccupazioni legate a possibili tentativi di destabilizzazione dall’interno.

Il potere che si blinda è, spesso, un potere che teme. E a Vladimir Putin oggi non basta più la distanza dal fronte ucraino per sentirsi al sicuro: il pericolo sembra annidarsi dentro le mura del Cremlino. Negli ultimi mesi, secondo un rapporto di intelligence europea citato dalla Cnn, la sicurezza attorno al presidente russo è stata ridefinita. Non si tratta di un semplice rafforzamento protocollare, ma di una vera e propria militarizzazione della sua quotidianità: sistemi di sorveglianza installati nelle abitazioni dei collaboratori più stretti, doppio screening per ogni visitatore, telefoni senza accesso a internet per chi lavora a contatto diretto con lo Zar.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Controlli anche sui cuochi". Putin teme il colpo di Stato dell'ex ministro Shoigu

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