Russia invia migranti in Europa con i tunnel segreti la guerra ibrida di Putin

Da periodicodaily.com 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Russia sta inviando migranti attraverso tunnel sotterranei dalla Bielorussia verso l'Europa come parte della sua guerra ibrida contro l'Occidente. Lo scrive il Telegraph, citando funzionari polacchi, secondo cui Minsk ha utilizzato specialisti provenienti dal Medio Oriente con “un alto livello di competenza” per progettare tunnel che segnano una nuova escalation nella guerra. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

