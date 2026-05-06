Pussy Riot e Femen alla Biennale | fumogeni bandiere dell’Ucraina e slogan anti-Putin davanti al padiglione russo – Il video

Durante l’apertura della Biennale, un gruppo di attivisti ha lanciato fumogeni e sventolato bandiere dell’Ucraina davanti al padiglione russo. Uno di loro, con un passamontagna rosa, ha mostrato slogan contro il presidente russo. L’azione è stata documentata in un video che mostra i manifestanti mentre si avvicinano all’ingresso dell’esposizione, attirando l’attenzione dei presenti. Nessun incidente è stato segnalato e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

Volto coperto da un passamontagna rosa, fumogeni, bandiere dell’Ucraina e slogan contro Vladimir Putin. Le Pussy Riot, affiancate dalle Femen, inscena una protesta davanti al padiglione russo alla Biennale di Venezia. Il collettivo punk rock russo noto per il loro arresto in Russia con l’accusa di «teppismo e istigazione all’odio religioso» dopo una performance non autorizzata nella Cattedrale di Cristo Salvatore contro il presidente russo, avevano annunciato ieri la protesta. L’arrivo delle attiviste ucraine. A loro si sono unite le Femen, movimento femminista ucraino fondato a Kiev nel 2008 da Oksana Ša?ko, Hanna Hutsol e Inna Shevchenko....🔗 Leggi su Open.online

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