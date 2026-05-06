Durante il fine settimana, la Guardia di finanza di Ravenna ha portato avanti controlli nelle zone più frequentate, sia con pattuglie in divisa che in abiti civili. Durante una perquisizione, sono stati trovati due individui in possesso di cocaina. Uno dei due ha tentato di inghiottirla, ma gli agenti sono intervenuti immediatamente per bloccare il gesto.

Nello scorso fine settimana, la Guardia di finanza di Ravenna è stata impegnata anche nel contrasto al traffico e all’uso di sostanze stupefacenti con diversi controlli nelle principali località, sia in divisa che in abiti civili. Nell’ambito delle attività, le Fiamme gialle hanno denunciato un uomo in zona “Darsena” dopo averlo trovato, anche grazie all’aiuto delle unità cinofile, di cocaina, mentre in zona Classe, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno controllato un’auto con a bordo due stranieri che hanno fatto di tutto per sottrarsi all’ispezione, palesando fin da subito una forte agitazione. Uno dei due ha tentato di ingoiare un involucro che si è scoperto essere pieno di cocaina: i finanzieri lo hanno bloccato, impedendogli di deglutire l’involucro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pusher trovati con la cocaina. Uno cerca di inghiottirla. La Finanza glielo impedisce

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