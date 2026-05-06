Può essere solo lui Garlasco i motivi della convocazione di Marco Poggi svelati a Mattino 5

Una nuova fase nell’inchiesta sul delitto di Garlasco si è aperta questa mattina, con la convocazione di Marco Poggi. La vicenda, ancora in evoluzione, si arricchisce di dettagli che potrebbero influenzare lo sviluppo delle indagini. La notizia è stata comunicata durante la trasmissione Mattino 5, dove sono stati condivisi i motivi che hanno portato alla sua chiamata. La situazione resta sotto osservazione da parte degli inquirenti, senza ulteriori approfondimenti ufficiali.

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco continua ad allargarsi e questa mattina si è registrato un nuovo passaggio destinato a far discutere. Negli uffici della procura sono stati convocati sia Andrea Sempio sia Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. Un doppio movimento che riaccende inevitabilmente i riflettori su una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi decenni e che, nelle ultime settimane, è tornata al centro del dibattito televisivo e mediatico. >> Lorella Cuccarini, il figlio ha detto Sì: matrimonio blindatissimo e “da fiaba” Da giorni gli investigatori stanno lavorando per ricostruire nuovamente rapporti, frequentazioni e dettagli che potrebbero assumere un significato diverso alla luce della nuova ipotesi investigativa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco, siti hard: gli avvocati di Marco Poggi diffidano i periti della procura

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Sky tg24. . Delitto di Garlasco: Andrea Sempio è arrivato in Procura a Pavia per essere sentito dai magistrati. Convocato anche Marco Poggi. Il punto da Pavia con la nostra @dilettagiuffrida - facebook.com facebook

Oggi Marco #Poggi, fratello di Chiara, sarà ascoltato come testimone dagli inquirenti che stanno per chiudere le nuove indagini sull'omicidio di #Garlasco di 18 anni fa. #andreasempio x.com