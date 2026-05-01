Da settimane, in Russia si registrano segnali di tensione che vanno oltre il fronte di guerra. I rifornimenti alimentano difficoltà, i prezzi dei beni di prima necessità sono in aumento e la pressione sulla popolazione si fa più palpabile. Questi elementi indicano un’oscillazione nella stabilità interna che si somma alle difficoltà militari, creando un quadro di crescente instabilità nel Paese.

Non è più solo una guerra di trincee e avanzate lente. Da settimane, in Russia, qualcosa si incrina lontano dal fronte: non si vede nelle mappe, ma si sente nei rifornimenti, nei prezzi, nei nervi scoperti di un Paese in economia di guerra. E quando manca ciò che fa muovere tutto, anche il potere inizia a tremare. Al primo maggio 2026 il conflitto in Ucraina, ormai nel suo quinto anno di operazioni su vasta scala, sembra aver cambiato pelle. Meno “carri armati contro carri armati”, più una sfida che passa per infrastrutture, tecnologia e logistica. Kiev, di fronte alla sproporzione numerica russa, ha scelto una strada diversa: colpire dove fa più male, nel punto in cui la macchina bellica di Mosca si alimenta.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Guerra, è finita per Putin. La pessima notizia per lui è appena arrivata

Notizie correlate

Leggi anche: Trump, la pessima notizia appena arrivata: “Tonfo clamoroso, qui crolla tutto”

Leggi anche: Guerra Iran, duecento studenti italiani: la notizia è appena arrivata

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: È finita la guerra in Medio Oriente?; Trump: 'Gli Usa hanno sconfitto l'Iran'. Teheran: 'Per noi la guerra non è finita con il cessate il fuoco'; Mercati di nuovo al top. Per le Borse la guerra è già finita? la view di Banca Generali; La vita è bella com’è. Pollina accende Fiesole: Canto contro la guerra.

È finita la guerra in Medio Oriente?È entrata in una fase diversa, di logoramento economico, in cui i bombardamenti sono sospesi e le trattative stentano, almeno per ora ... ilpost.it

Mosca a secco, la nuova strategia ucraina colpisce il cuore del CremlinoIl panorama della guerra in Ucraina, giunta ormai al suo quinto anno di operazioni su vasta scala, sta subendo una mutazione genetica profonda che allontana ... thesocialpost.it

Nonostante la guerra in Medioriente il gruppo che controlla anche Tom Ford e Thom Browne inizia bene il 2026 nelle Americhe e in Europa e la Cina finalmente riparte - facebook.com facebook

Guerra in Iran, news di oggi: Teheran ha consegnato la sua ultima proposta per negoziati con gli Usa x.com