Bosnia-Italia il campo è a macchia di leopardo | erba non uniforme

Le condizioni del campo di gioco previsto per la partita tra Bosnia e Italia sono di qualità variabile, con aree di erba irregolari e non uniforme. La superficie presenta zone di vegetazione diversa e alcune parti sembrano trascurate. La situazione è stata rilevata prima dell'inizio dell'incontro, senza ulteriori interventi di manutenzione visibili. La conformazione del terreno potrebbe influenzare il svolgimento della gara.

Le condizioni del terreno di gioco dove l'Italia affronterà la Bosnia non sono ottimali: oggi è in programma la ricognizione per Donnarumma e compagni, che dovranno familiarizzare con questo fattore Magari oggi con una mano di "vernice", quella che viene usata per i manti erbosi, il problema sarà risolto. E il fatto che nessuna delle due squadre svolga la rifinitura al Bilino Polje non peggiorerà la situazione. Di certo, però, ieri le condizioni del prato dove domani sera Bosnia e Italia si giocheranno un posto al Mondiale non erano ottimali. Tutt'altro. La nevicata degli scorsi giorni, e quelle delle settimane precedenti, hanno lasciato il segno e il terreno, tutto in erba naturale, è stato riseminato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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