Una nuova perturbazione dal Nord Europa ha portato neve sull'entroterra forlivese, in particolare sul Muraglione, dopo l'ultimo episodio di freddo del 26 marzo. Contestualmente, si sono verificati episodi di grandine a macchia di leopardo in varie zone della regione. La presenza di neve e grandine si è verificata in diversi punti, creando condizioni meteorologiche particolarmente instabili.

Sono gli effetti del fronte freddo giunto nel cuore della nottata tra lunedì e martedì dal Nord Europa e che si è manifestato sotto forma di rovesci temporaleschi sparsi Altra neve nell'entroterra Forlivese dopo il colpo di coda dell'inverno del 26 marzo scorso. E purtroppo anche qualche grandinata a macchia di leopardo. Sono gli effetti del fronte freddo giunto nel cuore della nottata tra lunedì e martedì dal Nord Europa e che si è manifestato sotto forma di rovesci temporaleschi sparsi. Lungo la via Emilia e sulle prime colline tra Forlivese e Imolese, oltre che la vallata del Senio e le colline cesenati, vi è stato intorno alle 4 il passaggio da nord-est verso sud ovest di temporali nati sull'Adriatico e che han preso forza verso l'entroterra romagnolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Fronte freddo dal Nord Europa: altra neve sul Muraglione e grandine a macchia di leopardo

Articoli correlati

Nuovo fronte freddo in arrivo dal Nord Europa. Ma buone notizie per il weekend di PasquaChe tempo farà per il ponte di Pasqua? C'è chi sta consultando quotidianamente le previsioni meteo per pianificare il lungo fine settimana festivo.

Meteo: pausa maltempo a Palermo, ma da giovedì irrompe un fronte freddo dal Nord EuropaLe previsioni di 3bmeteo: mercoledì condizioni più stabili in Sicilia con temperature in aumento.

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Nuovo fronte freddo in arrivo dal Nord Europa. Ma buone notizie per il weekend di Pasqua; Meteo Sicilia: Migliora mercoledì, ma non per molto. Da giovedì irrompe un fronte freddo dal Nord Europa; Meteo: pausa maltempo a Palermo, ma da giovedì irrompe un fronte freddo dal Nord Europa; In arrivo vento freddo dal Nord Europa ma nel weekend di Pasqua salgono le temperature.

Nuovo fronte freddo in arrivo dal Nord Europa. Ma buone notizie per il weekend di PasquaChe tempo farà per il ponte di Pasqua? C'è chi sta consultando quotidianamente le previsioni meteo per pianificare il lungo fine settimana festivo. Le notizie sono confortanti, come annuncia Lorenzo B ... forlitoday.it

NUOVA FASE DI MALTEMPO TRA MARTEDI' E GIOVEDI' Nuova aria fredda Artica in discesa dal Nord Europa, favorirà la formazione di un intenso ciclone posizionato al Sud che porterà piogge abbondanti sul medio-basso Adriatico mentre fenomeni pi - facebook.com facebook

Da Messina parte una sfida che l’Italia deve vincere al più presto. Unire il Paese da Sud a Nord significa connetterlo con l’Europa e creare lavoro, sviluppo e nuove opportunità. Significa credere nel futuro. x.com/i/broadcasts/1… x.com