Nella giornata di oggi si è verificata una sparatoria a Washington, con un uomo che aveva come obiettivo di sparare a un membro dell’amministrazione Trump. Secondo le autorità, l’individuo avrebbe pianificato di colpire una figura dell’amministrazione, ma avrebbe anche dichiarato di voler mirare direttamente al presidente degli Stati Uniti. La polizia ha intervenuto e ha fermato l’uomo prima che potesse mettere in atto il suo piano.

Puntava a sparare a qualcuno dell'amministrazione Trump se non allo stesso presidente degli Stati Uniti. Il procuratore generale Usa Todd Blanche ha dichiarato che le "indagini preliminari" suggeriscono che l'uomo che ha sparato sabato sera a Washington durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, ColeTomas Allen, avesse come obiettivo Donald Trump e i funzionari della sua amministrazione. "Stiamo ancora indagando sul movente, e questo richiederà necessariamente almeno un paio di giorni. Preferisco aspettare e non anticipare i tempi", ha sottolineato Blanche, aggiungendo poi di non credere che il sospettato stia collaborando con le indagini, come affermato da alcuni giornali americani e di non sapere "se l'attacco abbia un collegamento con l'Iran".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sparatoria a Washington, Allen puntava a colpire qualcuno dell'amministrazione Trump

Sparatoria a Washington, morta la militare Sarah Beckstrom

Notizie correlate

Cole Tomas Allen, chi è l'attentatore che voleva colpire TrumpIl sospettato della sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hotel Washington Hilton è stato identificato come...

Leggi anche: Chi è Cole Thomas Allen, l’uomo sospettato per l’attentato a Trump a Washington

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Spari alla cena di Trump a Washington, chi è il presunto aggressore Cole Tomas Allen; Washington, spari alla cena di Trump con i giornalisti. Arrestato Cole Tomas Allen; Chi è l'uomo che ha cercato di sparare a Trump, Cole Tomas Allen: Aveva molte armi. Ha agito da solo; Spari a Trump. Flop sicurezza, filtri saltati: Allen era tra gli ospiti. Nello stesso hotel l'attentato a Reagan nel 1981.

Sparatoria a Washington, Allen puntava a colpire qualcuno dell'amministrazione TrumpPuntava a sparare a qualcuno dell'amministrazione Trump se non allo stesso presidente degli Stati Uniti. Il procuratore generale Usa Todd Blanche ha dichiarato che le indagini preliminari suggerisco ... msn.com

Sparatoria a Washington durante il gala coi giornalisti, in salvo TrumpUn uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. Gli spari a pochi metri dal presidente americano e ... secondopianonews.it

🇬🇧 La sparatoria avvenuta a Washington potrebbe avere ripercussioni sulla visita di Stato di Re Carlo III negli Stati Uniti, prevista a partire da domani. Lo riferisce la Bbc, citando fonti di Buckingham Palace, secondo cui sono in corso “diverse discussioni” con l - facebook.com facebook

"E' una sparatoria", paura tra i cronisti nella sala della cena di Trump - Video x.com