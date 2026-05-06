Pugni nudi la sfida di Luca Il debutto di Della Latta

Un nuovo protagonista si affaccia nel mondo dello sport da combattimento, pronto a farsi notare con il suo stile deciso e senza protezioni. Il suo debutto, che porta il nome di Luca, ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, desiderosi di vedere all’opera questa figura emergente. La città si prepara a sostenere il suo atleta, che si appresta a competere anche in eventi all’estero.

La città scopre il suo nuovo gladiatore, preparandosi a seguirlo anche ben oltre i confini nazionali. Il 12 giugno, a Plzen, città della Repubblica Ceca, l’apuano Luca Della Latta farà il suo debutto ufficiale nel Bare Knuckle: una delle discipline più dure e affascinanti degli sport da combattimento. Un appuntamento che sa di svolta, non solo per l’atleta, ma anche per un’intera città, che già sogna in grande all’idea di avere un altro sportivo del territorio in grado di confrontarsi ai massimi livelli agonistici. Classe 1995, cresciuto tra le strade e le palestre di Carrara, Luca Della Latta arriva a questo momento con un bagaglio di esperienza tutt’altro che banale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pugni nudi, la sfida di Luca. Il debutto di Della Latta Notizie correlate Erri De Luca sfida il grande schermo: debutto a Cannes tra le vetteLo scrittore Erri De Luca partecipa al film La Vie d’une Femme, opera della regista francese Charline Bourgeois-Tacquet selezionata per la... I pugni in tasca: il debutto di Marco Bellocchio torna al cinema in versione integrale per il 60° anniversarioSessant’anni dopo la sua uscita, I pugni in tasca torna sul grande schermo in una versione integrale restaurata, pronta a riaccendere la forza...