Sessant’anni dopo la sua uscita, I pugni in tasca torna sul grande schermo in una versione integrale restaurata, pronta a riaccendere la forza dirompente di un esordio che ha segnato la storia del cinema italiano. Dal 23 marzo il film di Marco Bellocchio, uscito nel 1965, torna nei cinema in un’edizione che restituisce allo spettatore tutta la sua violenza emotiva, la sua rabbia autodistruttiva e quella lucidità spietata con cui l’autore, fin dall’inizio, ha scelto di non addolcire nulla. Ambientato in una provincia immobile e soffocante, I pugni in tasca mette in scena la famiglia come luogo di tensione, repressione e violenza non... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - I pugni in tasca: il debutto di Marco Bellocchio torna al cinema in versione integrale per il 60° anniversario

I Pugni in Tasca: dopo Portobello, Marco Bellocchio ritorna al cinema con il suo capolavoro d’esordioDopo lo straordinario successo di critica e di pubblico della serie Portobello su HBO Max, sta tornando in sala il film d’esordio di Marco...

Leggi anche: Cinema, nel 60esimo anniversario “I pugni in tasca” torna al cinema

Contenuti utili per approfondire Marco Bellocchio.

Temi più discussi: I pugni in tasca di Marco Bellocchio torna al cinema da lunedì 23 marzo; I pugni in tasca, il debutto di Marco Bellocchio torna in versione integrale dal 23 marzo (News); I pugni in tasca: torna al cinema per i suoi 60 anni il primo rivoluzionario film di Marco Bellocchio; I PUGNI IN TASCA.

I pugni in tasca di Marco Bellocchio torna al cinema da lunedì 23 marzoIl debutto del regista torna in versione integrale. Un film che continua a scuotere lo spettatore con la stessa violenza e la stessa rabbia autodistruttiva di sessant’anni fa. mymovies.it

Cinema, nel 60esimo anniversario I pugni in tasca torna al cinemaRoma, 4 mar. (askanews) - Nel suo 60esimo anniversario, 'I pugni in tasca', debutto di Marco Bellocchio, torna in versione integrale al cinema dal ... spettacoli.tiscali.it

"I PUGNI IN TASCA" DI MARCO BELLOCCHIO TORNA NELLE SALE PER FESTEGGIARE IL 60° ANNIVERSARIO. DAL 23 MARZO AL CINEMA. #IPugniInTasca il debutto di #MarcoBellocchio torna in versione integrale al cinema il 23 marzo per festeggiare il - facebook.com facebook

Il 23 marzo I pugni in tasca di Marco Bellocchio tornerà in sala, in versione integrale, per festeggiare il suo sessantesimo anniversario. Sarà distribuito da Cat People con la collaborazione di Cinematocco. x.com