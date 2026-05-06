Puglia presentato il VI Piano delle Politiche Sociali 2026–2028 | oltre 1 miliardo per il welfare regionale

Questa mattina è stato presentato il VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026–2028 della Regione Puglia, uno strumento di pianificazione che stabilisce gli interventi sociali previsti nel prossimo triennio. L’assessore al Welfare ha illustrato il documento, che prevede un investimento superiore a un miliardo di euro per il settore del welfare regionale. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore sociale.

È stato presentato questa mattina dall’assessore al Welfare Cristian Casili il VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026–2028 della Regione Puglia, il principale strumento di programmazione che guiderà gli interventi sociali nei prossimi tre anni. Il Piano rappresenta una risposta.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Welfare in Puglia, un miliardo di euro per le politiche sociali: presentato il nuovo piano 2026-2028Oltre 1 miliardo di euro come dotazione complessiva fino al 2028, e un approccio che tiene insieme partecipazione e innovazione, con l'obiettivo di... “Fare rete per creare valore”: presentato a Brindisi il piano regionale delle Politiche socialiBRINDISI - La Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna ha ospitato nella mattina di oggi, martedì 5 maggio 2026, l’incontro di amministratori... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Welfare in Puglia, un miliardo di euro per le politiche sociali: presentato il nuovo piano 2026-2028; Politiche Sociali 2026-2028, presentato il VI Piano Regionale: oltre 1 miliardo di euro la dotazione per il triennio.; Politiche Sociali, oltre 1 miliardo di euro per il triennio; Presentato a Taranto il Piano sociale Puglia, 1.1 miliardi in campo. POLITICHE SOCIALI BARONE Foggia, presentato il VI Piano Regionale delle Politiche Sociali. Barone: Nato dall’ascolto dei territoriFoggia, Rosa Barone: Un Piano che integra più ambiti per costruire una visione organica del welfare regionale ... statoquotidiano.it Politiche Sociali 2026-2028, presentato il VI Piano Regionale: oltre 1 miliardo di euro la dotazione per il triennio. L’assessore al Welfare: Uno strumento condiviso per ...Politiche Sociali 2026-2028, presentato il VI Piano Regionale: oltre 1 miliardo di euro la dotazione per il triennio. L’assessore al Welfare: Uno strumento condiviso per rispondere alle fragilità quo ... ilikepuglia.it Telesveva. . Oltre un miliardo di euro per combattere le povertà in Puglia: la Regione illustra il nuovo Piano delle Politiche Sociali. Casili: “Nel territorio emergono sempre più fragilità” #puglia #politica #povertà #politichesociali - facebook.com facebook L’accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Inail e UNI punta a massimizzare la diffusione delle norme tecniche, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione. La piattaforma web dedicata sarà attiva dal 28 aprile. inail.it/portale/it/ina… x.com