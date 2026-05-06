In Puglia sono stati stanziati 7,4 miliardi di euro destinati alla sanità, con l’obiettivo di finanziare le ASL e gli ospedali della regione. La ripartizione dei fondi avverrà in base a criteri che considerano diversi parametri, tra cui le esigenze specifiche di ogni territorio e la popolazione residente. La distribuzione mira ad aggiornare gli investimenti nel settore sanitario locale, ma i dettagli sui criteri di assegnazione non sono ancora stati resi noti ufficialmente.

? Cosa scoprirai Come verranno ripartite i fondi tra le diverse ASL pugliesi?. Quali criteri useranno per decidere quanto spetta a ogni territorio?. Chi riceverà i 250 milioni destinati alle strutture più fragili?. Come influirà questo piano sulla qualità delle cure nelle province?.? In Breve Fondi da 250 milioni euro destinati al riequilibrio delle aziende sanitarie più fragili.. Ripartizione basata su quota capitaria pesata per età e bisogni demografici territoriali.. Assegnazioni per Policlinici e Irccs calcolate su produzione sanitaria e ricerca scientifica.. Piano recepisce accordi Stato-Regioni e direttive nazionali stabilite dal CIPESS.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, 7,4 miliardi per la sanità: ecco il piano per ASL e ospedali

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