In Puglia, il settore sanitario si trova di fronte a un rischio di tagli che coinvolge diciotto ospedali, a causa di una pesante situazione debitoria. La crisi finanziaria della regione ha portato alla possibilità di ridimensionare o riconvertire alcuni piccoli ospedali e reparti, creando un quadro di incertezza per l’assistenza sanitaria locale. La situazione continua a essere monitorata dalle autorità regionali.

Il buco della sanità pugliese riguarderà anche il taglio o la riconversione di piccoli ospedali e reparti. Rischiano in diciotto. Corato, Monopoli, Putignano fra quelli nel barese. Nel tarantino, Moscati, Grottaglie e Santissima Annunziata. Anche nelle altre province i tagli previsti. È quanto riportato stamani dal tgnorba. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, sanità: rischio tagli per diciotto ospedali Pesante situazione debitoria

