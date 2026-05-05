Fondi regionali per la procreazione assistita | nel Brindisino 2 centri accreditati

La Giunta regionale ha approvato un provvedimento che prevede lo stanziamento di fondi per le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita nel 2026. Nel territorio del Brindisino sono attualmente due i centri accreditati che offrono questi servizi. L’investimento totale previsto per l’anno prossimo ammonta a 5 milioni di euro. La decisione riguarda le risorse destinate a supportare le procedure di procreazione assistita nella regione.

La Giunta regionale ha approvato il provvedimento che stabilisce lo stanziamento per le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (Pma) per l’anno 2026, confermando un investimento complessivo pari a 5.300.000 euro e l’impegno della Regione Puglia a sostenere le coppie nel loro percorso.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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