Un nuovo studio ha analizzato gli effetti della psilocibina sulla struttura cerebrale, evidenziando modifiche nei neuroni dopo aver assunto una dose. La ricerca ha osservato un aumento dell'entropia cerebrale, che viene collegato a un incremento dell’autoconsapevolezza emotiva successiva. Questi risultati forniscono informazioni su come questa sostanza influenzi il funzionamento del cervello a livello strutturale.

? Cosa scoprirai Come cambia fisicamente la struttura dei neuroni dopo una dose?. Perché l'aumento dell'entropia cerebrale determina l'autoconsapevolezza emotiva successiva?. Quanto dura la stabilità dei nuovi fasci neurali nel tempo?. Come può la ristrutturazione biologica curare ansia e depressione?.? In Breve Dose da 25 mg induce picco di entropia nei primi sessanta minuti.. Ricercatori Carhart-Harris e Lyons monitorano 28 volontari sani tramite fMRI e DTI.. Effetti di benessere mentale persistono per due e quattro settimane dal test.. Fase iniziale con 1 mg di psilocibina utilizzata come placebo dai medici.. I ricercatori dell’Università della California a San Francisco e dell’Imperial College di Londra hanno scoperto che la psilocibina modifica l’anatomia cerebrale per un mese dopo l’assunzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Psilocibina: lo studio rivela come cambia la struttura del cervello

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