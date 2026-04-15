Uno spray nasale ferma l’invecchiamento del cervello lo studio

Uno studio recente ha testato uno spray nasale su modelli animali, evidenziando che con due dosi può invertire alcuni effetti dell'invecchiamento cerebrale. La ricerca ha mostrato una diminuzione dell'infiammazione nel cervello, il ripristino delle centrali energetiche cellulari e un miglioramento della memoria. I risultati sono stati pubblicati in un rapporto che dettaglia i cambiamenti osservati nel cervello degli animali sottoposti al trattamento.

(Adnkronos) – Uno spray nasale testato sui modelli animali potrebbe invertire l'invecchiamento del cervello con sole 2 dosi, riducendo drasticamente l'infiammazione cerebrale, ripristinando le centrali energetiche cellulari del cervello e migliorando così significativamente la memoria. Un processo di ringiovanimento che agirebbe nel giro di poche settimane per durare mesi. E' il risultato dello studio condotto dai ricercatori della Texas A&M University (Naresh K. Vashisht College of Medicine) negli Stati Uniti. Lo spray contiene minuscole particelle biologiche note come vescicole extracellulari (Ev), che agiscono come veicoli di consegna con a bordo un potente carico genetico, i microRna.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Un semplice spray nasale può migliorare il sonno dei bambini: lo studio sulle apnee notturneUno studio australiano rivela che uno spray nasale salino può risolvere i disturbi legati alle apnee ostruttive del sonno nel 50% dei bambini,... Leggi anche: Nuovo vaccino spray nasale ferma l’influenza aviaria prima che infetti Panoramica sull’argomento Uno spray nasale ferma l'invecchiamento del cervello, lo studioUno spray nasale testato sui modelli animali potrebbe invertire l’invecchiamento del cervello con sole 2 dosi, riducendo drasticamente l’infiammazione cerebrale, ripristinando le centrali energetiche ... notizie.it Alzheimer, speranze da uno spray nasale dopo i test sugli animaliContro l'Alzheimer nuove speranze per fermare la malattia. Ricercatori dell'Università Cattolica-Policlinico Gemelli di Roma sono riusciti a bloccare il declino cognitivo e il danno al cervello in ... ansa.it