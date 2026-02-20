Cervello adolescente fino a 32 anni | lo studio che cambia tutto
Uno studio recente rivela che il cervello di un adolescente può continuare a svilupparsi fino a 32 anni. La ricerca dimostra che le aree responsabili delle decisioni e del controllo emotivo maturano più lentamente rispetto a quanto si pensasse. Questo spiega perché molti giovani mostrano comportamenti impulsivi anche dopo la pubertà. La scoperta potrebbe influenzare il modo in cui si educano i giovani e si affrontano le decisioni legate alla loro crescita. La domanda ora è se le politiche giovanili si adegueranno a questa nuova conoscenza.
Apri TikTok o Instagram e ti imbatti spesso nella stessa frase: “Il tuo lobo frontale non è ancora completamente sviluppato”. È diventata la giustificazione perfetta per decisioni impulsive, messaggi inviati alla persona sbagliata o scelte poco sagge fatte a tarda sera. Ma quanto c’è di vero in questa affermazione? E soprattutto, è davvero corretto dire che il cervello “si completa” a 25 anni? Il lobo frontale è una delle aree più sofisticate del cervello. Regola pianificazione, giudizio, controllo emotivo e capacità decisionale. In pratica, è il centro di comando delle funzioni più complesse. Quando agiamo d’istinto o fatichiamo a controllare le emozioni, è facile attribuire la colpa a questa regione ancora “in fase di sviluppo”. 🔗 Leggi su Billipop.com
Cosa ci dice il cervello degli adolescenti
