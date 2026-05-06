Champions League Dembélé completa l' opera | il Psg elimina il Bayern e va in finale

Il Paris Saint-Germain ha superato il Bayern Monaco in semifinale di Champions League, grazie anche a un gol decisivo di Dembélé. La partita di ritorno, giocata a Monaco di Baviera, si è conclusa con una vittoria per il PSG che ha permesso alla squadra francese di qualificarsi per la finale. La gara di andata si era conclusa con un risultato di 5-4, creando un equilibrio complesso tra le due squadre.

Monaco di Baviera (Germania), 6 maggio 2026 – La gara di andata, terminata con un clamoroso 5-4 per il Paris-Saint Germain, aveva diviso l'opinione pubblica, tra chi ne aveva fatto un manifesto del calcio moderno offensivo e chi, viceversa, aveva sottolineato la scarsa prova difensiva di entrambe le compagini. Fatto sta che, dopo il primo atto della semifinale di Champions League, l'onere della rimonta spettava al Bayern Monaco, ma dopo 3' gli ospiti sono già in vantaggio grazie a Dembélé, favorito da un gran numero di Kvaratskhelia e già a segno due volte nella gara di andata: anche quest'azione, tra prodezze della banda Luis Enrique e fase difensiva da rivedere della squadra di Kompany, ben fotografa un doppio confronto al fulmicotone, in ogni senso possibile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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PSG-Bayern Monaco 5-4: gol e highlights | Champions League

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