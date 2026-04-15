Champions il ritorno dei quarti Atletico basta Lookman il Barça si illude Psg avanti con Dembelé

Al Wanda Metropolitano di Madrid si sono disputate le sfide di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Barcellona ha vinto 2-1, ma l’Atletico ha ottenuto la qualificazione grazie alla vittoria per 2-0 all’andata al Camp Nou. La partita ha visto esclusivamente un cambio di risultato, senza modificare la qualificazione complessiva delle due squadre. Il Psg ha invece proseguito il cammino con Dembelé in campo.

Emozioni a non finire al Wanda Metropolitano di Madrid. Vince il Barcellona 2-1, ma è l’Atletico di Simeone ad agguantare la semifinale di Champions in virtù della vittoria per 2-0 al Camp Nou all’andata. Blaugrana subito in vantaggio con Yamal al 4’, Ferran Torres sigla il raddoppio al 23’ con i Colchoneros che paiono frastornati. Non è così: Lookman (nella foto) accorcia al 31’: un gol che basta per il pass. C’è spazio poi per un gol annullato giustamente per fuorigioco di uno scatenato Torres, e per il rosso nella ripresa a Eric Garcia, per fallo su ultimo uomo (Sorloth). Era dal 2017 che l’Atletico non arrivava alla semifinale. Nell’altra sfida, il Psg espugna Liverpool con una doppietta di Dembelé.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions, il ritorno dei quarti. Atletico, basta Lookman il Barça si illude. Psg avanti con Dembelé ALLE 21 ATLETICO MADRID contro i BLAUGRANA E LIVERPOOL-PSG. Champions, il Barça sogna la rimontaEntra nel vivo la Champions League con le prime gare di ritorno dei quarti, che si completeranno domani sera. Champions League, Atletico-Barça e Liverpool-PSG per un posto in semifinaleLa UEFA Champions Leagueentra nel vivo con due sfide decisive per l’accesso alle semifinali.