Champions | PSG-Bayern e Atlético-Arsenal dove seguirle in diretta

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile si svolgono due partite di Champions League tra PSG e Bayern, e tra Atlético e Arsenal. Le sfide saranno trasmesse in diretta su diverse piattaforme, tra cui Uno, 251, Prime Video e Business per bar e hotel. Gli appassionati potranno seguire gli incontri in tempo reale su questi canali.

? Cosa sapere PSG-Bayern e Atlético-Arsenal in Champions League martedì 28 e mercoledì 29 aprile.. Trasmissioni disponibili su Uno, 251, Prime Video e Business per bar e hotel.. Le semifinali d’andata di Champions League scendono in campo martedì 28 e mercoledì 29 aprile, con il PSG che sfida il Bayern-Monaco alle ore 21 di martedì. Il programma europeo prevede poi l’incontro tra Atlético Madrid e Arsenal nella serata di mercoledì, sempre con calcio d’inizio fissato per le 21. Schema televisivo e accessibilità digitale per i grandi match. La gestione dei diritti per questi scontri decisivi prevede una distribuzione capillare su diverse piattaforme.🔗 Leggi su Ameve.eu

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