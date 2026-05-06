Provocazioni e avvertimenti Ma la Flotilla fa rotta su Gaza

Nella notte tra lunedì e martedì, quattro imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition sono partite da Siracusa con destinazione la Grecia, mentre nel frattempo si sono registrate nuove provocazioni contro la Global Sumud Flotilla. Le imbarcazioni stanno attraversando il Mar Mediterraneo, mentre le autorità hanno emesso avvertimenti rivolti alle navi coinvolte. La Flotilla prosegue la sua rotta verso Gaza.

Continuano le provocazioni contro la Global Sumud Flotilla. Nella notte tra lunedì e martedì, quattro imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition che da Siracusa stanno veleggiando verso la Grecia per unirsi alla spedizione in corso sono state avvicinate da diversi mezzi militari non identificati. L’azione, secondo le testimonianze dei 29 passeggeri a bordo provenienti da diversi Paesi, compresa l’Italia, sarebbe stata condotta da almeno un elicottero, tre droni e alcune navi con le luci di navigazione volutamente spente. I DATI di Marine Traffic confermerebbero inoltre che un aereo statunitense Lockheed Martin ha sorvolato direttamente la flotta poco prima dell’arrivo degli altri mezzi, appena oltre il confine tra le acque italiane e quelle internazionali.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Provocazioni e avvertimenti. Ma la Flotilla fa rotta su Gaza Tra lacrime e abbracci la Global Sumud Flotilla è salpata dalla Sicilia verso Gaza Notizie correlate Flotilla in rotta su Gaza, solita ambiguità dall’UeDomenica 26 aprile, sessanta imbarcazioni della Global Sumud Flotilla lasciano Augusta, in Sicilia, con attivisti di più nazionalità e con carichi di... Rotta verso Gaza, parte da Bari la nuova missione della FlotillaUna delle imbarcazioni, della nuova missione internazionale umanitaria, è salpata questa mattina dal porto del capoluogo pugliese. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Stretto di Trump, la mappa pubblica su Truth riaccende le provocazioni; Stretto di Trump la mappa pubblica su Truth riaccende le provocazioni; La Cina lancia un duro avvertimento a Washington; La Duma di Stato ha risposto alle minacce di Zelensky di attaccare la parata del Giorno della Vittoria a Mosca. Blanco rompe il silenzio: il nuovo album Ma’ arriva dopo mesi di provocazioni e cambiamentiL’annuncio arriva dopo un percorso già avviato nei mesi scorsi con i primi tre singoli estratti, Piangere a 90, Maledetta rabbia e Anche a vent’anni si muore, brani che hanno rimesso al centro ... ilmessaggero.it Il Generale Vullo risponde alle provocazioni di chi lo indica come il Vannacci accanto a Patti. - facebook.com facebook Blitz improvvisi, provocazioni, danneggiamenti dei simboli pro Pal. L’agguato durante il corteo del 25 aprile al parco Schuster - dove due attivisti dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia sono stati feriti con una pistola ad aria compressa - rappresenta solo x.com