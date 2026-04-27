Flotilla in rotta su Gaza solita ambiguità dall’Ue

Domenica 26 aprile, sessanta imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono partite da Augusta, in Sicilia, con destinazione Gaza. A bordo ci sono attivisti di diverse nazionalità e merce di prima necessità. La flotta si muove nel mare Mediterraneo, mentre le autorità europee mantengono una posizione ambigua sulla vicenda. La partenza segue un lungo periodo di tensione e discussioni sul percorso e le modalità dell’operazione.

Domenica 26 aprile, sessanta imbarcazioni della Global Sumud Flotilla lasciano Augusta, in Sicilia, con attivisti di più nazionalità e con carichi di prima necessità. La nave Arctic Sunrise di Greenpeace garantisce il supporto tecnico. Destinazione Gaza, per sfidare il blocco navale israeliano. La risposta della Commissione europea arriva il 27 aprile a Bruxelles. La portavoce Eva Hrncirova usa una formula che merita lettura: «Pur rispettando l’impegno umanitario di tutte le persone a bordo della Flotilla, scoraggiamo questo tipo di consegne perché mettono a rischio la sicurezza dei partecipanti». Il diritto di navigazione in acque internazionali va rispettato.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it A new flotilla is heading to Gaza Notizie correlate L’unico segnale di vita dall’Ue: la solita ambiguità sull’IranL'Europa avverte l'Iran che gli attacchi agli alleati del Golfo sono inaccettabili ma non condanna l'offensiva di Trump e Netanyahu La posizione... Rotta verso Gaza, parte da Bari la nuova missione della FlotillaUna delle imbarcazioni, della nuova missione internazionale umanitaria, è salpata questa mattina dal porto del capoluogo pugliese. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Global Sumud Flotilla, pronta a partire in Sicilia la nuova rotta per Gaza: Rompiamo l'assedio; La Global Sumud Flotilla ostacola una nave MSC in rotta verso Israele; Una nuova Flotilla per Gaza; La Flotilla riparte verso Gaza - Unimondo. Flotilla in rotta su Gaza, solita ambiguità dall’UeDomenica 26 aprile, sessanta imbarcazioni della Global Sumud Flotilla lasciano Augusta, in Sicilia, con attivisti di più nazionalità e con carichi di prima necessità. La ... Read more ... lanotiziagiornale.it Venezia, 18 aprile: la Flotilla torna in mare. E riapre una rotta politica nel MediterraneoIn autunno erano equipaggi di terra, presidi, blocchi, mobilitazioni diffuse in tutta Italia a sostegno della Global Sumud Flotilla. Un movimento capace ... pressenza.com Nella giornata di ieri le imbarcazioni italiane della Global Sumud Flotilla hanno lasciato il porto di Augusta per sfidare ancora una volta l’assedio illegale di Gaza, aprire corridoi umanitari e portare aiuti nella Striscia. Dall’inizio della tregua annunciata, Gaza co - facebook.com facebook Dalla pasta ai legumi, fino al forno a pannelli solari e ai colori per i più piccoli: gli aiuti che la Flotilla vuole portare a Gaza di @amantovani71 x.com