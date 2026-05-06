Provinciali da Forza Italia parte la battaglia per la presidenza

Con l’avvicinarsi delle elezioni provinciali, i membri di Forza Italia hanno avviato le procedure per sostenere un candidato alla presidenza. La candidatura sarà presentata nelle prossime settimane e verrà definita in base alle alleanze e alle disponibilità interne al partito. Le consultazioni con altri gruppi politici sono ancora in corso, mentre le liste vengono preparate per le elezioni che si terranno tra alcuni giorni.

Forza Italia è altrettanto consapevole che la Provincia di Avellino attraversa una fase delicata: un territorio che sconta ritardi storici in materia di infrastrutture, che vede ancora troppi giovani costretti a cercare altrove ciò che l’Irpinia non riesce a offrire, che attende risposte concrete su mobilità, sviluppo economico, valorizzazione delle aree interne. In questo quadro, l’Ente Provincia deve tornare a essere ciò che è nella sostanza: un presidio istituzionale fondamentale, snodo tra i Comuni e la Regione, soggetto chiamato a programmare, coordinare, dare forza ai progetti che il territorio merita. Governare bene Palazzo Caracciolo significa avere una visione dell’Irpinia che guardi oltre il perimetro dell’ordinaria amministrazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provinciali, da Forza Italia parte la battaglia per la presidenza Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Elezioni Provinciali, Forza Italia prima forza del centrodestra con il 40% dei consensiLe elezioni provinciali confermano Forza Italia come prima forza del centrodestra nella provincia di Benevento, con un chiaro 40% dei consensi. Leggi anche: Elezioni Provinciali, Forza Italia: “Grave che non sia arrivato nessun voto da Manfredonia” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni provinciali: l'appello al voto di Bicchielli (Forza Italia), intanto Landi esprime sostegno a Aliberti; 32 nomi di Forza Italia e civici per la lista che sostiene Marcello Comanducci: i nomi; Provinciali, D’Agostino: Straordinaria Forza Italia, non si ferma la nostra crescita; La Civica-Forza Italia, gruppo unico in regione e intese sulle candidature. La Civica-Forza Italia, gruppo unico in regione e intese sulle candidatureNon una fusione, ma un patto federativo, un'alleanza, l'inizio di un percorso comune. E' il senso dell'accordo formalizzato e annunciato da Forza Italia e La Civica, illustrato da F lavio Tosi e Matti ... rainews.it Caos Forza Italia, a Roma un dossier sulla Puglia: ipotesi Bellomo commissarioIl nome in ballo in queste ore per sostituire Mauro D’Attis è quello dell’onorevole barese eletto nella Lega ma poi passato con gli azzurri ... bari.repubblica.it Tele Club Italia. . #Melito, apertura di campagna elettorale ieri per il candidato sindaco Giovanni Barretta. A sostenerlo Forza Italia, Lega e Udc - facebook.com facebook A oltre tre anni e mezzo dall’inizio della legislatura, Forza Italia è cresciuta di 12 parlamentari tra Camera e Senato, mentre il Movimento 5 Stelle ne ha persi 6. Hanno perso seggi anche la Lega (-5), Azione (-4), AVS (-3), PD (-2) e FdI (-1), mentre NM e IV han x.com