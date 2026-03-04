Elezioni Provinciali Forza Italia prima forza del centrodestra con il 40% dei consensi

Alle elezioni provinciali, Forza Italia si è affermata come primo partito del centrodestra con il 40% dei voti. Il vicesegretario del partito ha commentato il risultato e ha annunciato la strategia futura senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La lista del partito ha ottenuto il maggior numero di consensi rispetto alle altre forze politiche nella regione.

Le elezioni provinciali confermano Forza Italia come prima forza del centrodestra nella provincia di Benevento, con un chiaro 40% dei consensi. "Questo risultato premia l'impegno costante dei dirigenti territoriali, degli amministratori, del nostro segretario provinciale, l'on. Francesco Maria Rubano e del Consigliere Regionale Fernando Errico – dichiara Maria Luisa Bello, vicesegretario provinciale di Forza Italia –. La fiducia espressa dagli amministratori comunali è un mandato chiaro: continuare a sostenere gli enti locali grazie anche all'azione del Governo nazionale, promuovere lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale dell'intera provincia e dare impulso a progetti concreti per il territorio.