Durante le elezioni provinciali, un rappresentante di Forza Italia ha commentato la mancanza di voti provenienti da Manfredonia, definendo la situazione grave. Invece, un altro esponente del partito ha dichiarato che il risultato della propria lista è stato ottimo, ma ha anche sottolineato la necessità di intervenire per colmare un vuoto elettorale. Le dichiarazioni riflettono le diverse valutazioni all’interno del partito riguardo all’andamento delle urne.

DELL'ERBA: “OTTIMO RISULTATO PER LA NOSTRA LISTA. MA QUALCUNO DOVRA’ INTERVENIRE SUL VUOTO ELETTORALE DI SAN SEVERO E MANFREDONIA” “Faccio i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto consigliere provinciale Nunziante, candidato nella lista Forza Capitanata, che ha ottenuto 17 voti ponderati rispetto ai 25 voti raccolti da Rignanese che, per la bizzarra legge elettorale, arriva secondo”. Il segretario provinciale di Forza Italia Paolo Dell'Erba commenta il voto che ha portato al rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia evidenziando alcuni aspetti che riguardano Forza Italia. “Dovrei essere contento del risultato raggiunto, ma non è proprio così.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Elezioni Provinciali, Forza Italia: “Grave che non sia arrivato nessun voto da Manfredonia”

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