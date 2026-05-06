Province Salmè contro la Giunta | No giochi di potere sui collegi

Una disputa politica riguarda la definizione dei collegi elettorali per le nuove Province, con un'aspra polemica tra l'ex presidente di una provincia e la Giunta regionale. La discussione si concentra sulla ripartizione dei territori e sui criteri adottati, suscitando reazioni tra i diversi schieramenti politici. La questione ha attirato l’attenzione locale, portando alla ribalta le modalità di scelta e le eventuali conseguenze di questa operazione.

La definizione dei futuri collegi elettorali per le nuove Province accende il dibattito politico anche a Udine. A intervenire è Stefano Salmè, presidente del gruppo consiliare “Io Amo Udine – Liberi Elettori”, che chiede che ogni proposta del Comune venga discussa pubblicamente in Consiglio.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Sicilia, rimpasto di Giunta: tra giochi di potere e nuovi bisogni? Cosa sapere La Giunta regionale siciliana affronta nei prossimi giorni un rimpasto di governo a Palermo. La giunta comunale vota contro le province, Venanzi: “Servono solo a dare poltrone”L'amministrazione comunale udinese ha espresso un secco “no” alla reintroduzione delle province in Friuli Venezia Giulia, che saranno istituite...