Sicilia rimpasto di Giunta | tra giochi di potere e nuovi bisogni

La regione Sicilia si prepara a un rimpasto della Giunta regionale nei prossimi giorni, con cambiamenti che coinvolgono diversi assessori. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni politiche e discussioni interne tra le forze di maggioranza. I nuovi incarichi e le nomine sono al centro delle attenzioni, mentre si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione regionale. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti è stato ancora reso noto.

? Cosa sapere La Giunta regionale siciliana affronta nei prossimi giorni un rimpasto di governo a Palermo.. La tenuta della maggioranza dipende dai nuovi equilibri tra le correnti del centrodestra.. A Palazzo dei Normanni si decide il futuro della Giunta regionale tra i corridoi del potere e le necessità di una Sicilia che chiede trasparenza, mentre nei giorni a venire si compirà il rimpasto del governo. La politica siciliana si trova davanti a un bivio decisivo che coinvolge la responsabilità di tutti gli attori governativi. Il movimento delle poltrone può seguire due direzioni opposte: una basata sui soliti calcoli per riempire spazi vuoti tra le correnti del centrodestra, con lo sguardo rivolto alle prossime sfide elettorali in Palazzo d’Orleans, oppure una orientata al rinnovamento radicale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, rimpasto di Giunta: tra giochi di potere e nuovi bisogni Notizie correlate Rimpasto al Governo: nuovi nomi e giochi di potere tra i ministeriIl governo prepara il nuovo assetto dei sottosegretari con una serie di nomine che dovrebbero essere ufficializzate durante la riunione del Consiglio... Rimpasto di giunta a Piombino, Ferrari nomina due nuovi assessori: alla Sicurezza arriva un ex generale dei carabinieriNeppure un mese fa il terremoto nella maggioranza, quando la lista civica Lavoro&Ambiente comunicò la frattura ormai insanabile con le politiche... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rimpasto governo in Sicilia passa da scelta FdI su assessore imputata; Cosa c'è dietro alle mancate dimissioni di Elvira Amata, Schifani: A breve il rimpasto; Via al conto alla rovescia per il rimpasto alla Regione: Fdi verso la Salute con l'ipotesi Aricò; Rimpasto della Giunta Schifani, corsa contro il tempo: deadline al 30 aprile. «Niente fretta sul rimpasto, ma Schifani vuole chiudere»: il braccio di ferro tra Enna e PalermoAd Enna, nel cuore interno dell’Isola, Fratelli d’Italia ha fatto il punto sull’equilibrio politico della Sicilia. Oltre 400 persone tra amministratori, sindaci, consiglieri e parlamentari hanno ... cataniaoggi.it Regione, rimpasto di giunta: tra nomi in ballo e l’assalto di FdI alla SanitàLe complesse danze del rimpasto di giunta si aprono e Schifani dovrà tenere conto di richieste ed equilibri complessi. meridionews.it Mimmo Risica, il medico che ha scelto Trapani: "Così salvo le vite degli ultimi" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook RT @CarolinaVarchi: Soddisfazione per i risultati della ZES unica in Sicilia: 180 iter conclusi (30 nel 2026), +78% tra 2024-2025 e oltre 2… x.com