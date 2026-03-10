Assalti ai bancomat nuovo protocollo tra la Prefettura di Bari e banche per rafforzare la sicurezza

La Prefettura di Bari ha stipulato un nuovo accordo con le banche locali per migliorare le misure di sicurezza contro i furti e gli assalti ai bancomat. L’intesa prevede l’implementazione di procedure più efficaci per prevenire e rispondere a questi episodi, coinvolgendo le forze dell’ordine e le istituzioni finanziarie. L’obiettivo è tutelare i clienti e ridurre i rischi legati a tali crimini.

Accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le prefetture di Bari e Brindisi per prevenire i colpi agli sportelli automatici e proteggere clienti e istituti di credito Un nuovo protocollo per rafforzare la sicurezza contro la criminalità che colpisce banche e sportelli automatici. L’accordo è stato sottoscritto a Bari tra l’Abi (Associazione bancaria italiana) e la Prefettura, con l’obiettivo di prevenire reati ai danni degli istituti di credito e dei loro clienti. A firmare l’intesa il prefetto di Bari Francesco Russo e il coordinatore nazionale di Ossif (Centro di ricerca Abi Sicurezza Anticrimine) Marco Iaconis. All’incontro ha partecipato anche il presidente della Commissione regionale Abi Vincenzo De Marino. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Evitare gli assalti ai bancomat e difendere i clienti da reati predatori e truffe allo sportello: firmato un protocollo fra prefettura e banche

Protocollo per rafforzare la sicurezza di banche e clienti

