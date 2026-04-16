Ars Pivetti gagliardi incontra il presidente Galvagno | Dagli interporti passa lo sviluppo economico e industriale della Sicilia

Michele Pivetti Gagliardi, amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani, ha incontrato oggi a Palazzo dei Normanni Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Durante l’incontro, si è discusso dell’importanza degli interporti per lo sviluppo economico e industriale dell’isola. La conversazione ha evidenziato il ruolo strategico di queste infrastrutture per il territorio regionale.