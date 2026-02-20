Un raid ha colpito l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta, causando danni agli uffici e creando tensioni tra i membri del Consorzio. La violenta azione ha alimentato preoccupazioni sul futuro dell’ente, che sta attraversando una fase di incertezza dopo la candidatura fallita alle regionali campane di Raffaella Pignetti, presidente uscente di Fdi. La situazione si aggrava con lo scontro tra i protagonisti della gestione e le minacce di ulteriori proteste.

C’è un brutto clima al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (Asi) di Caserta. L’ente sta affrontando una complicata fase di transizione dopo la sfortunata candidatura alle regionali campane in Fdi della presidente uscente Raffaella Pignetti. Ed il raid vandalico che ne ha devastato gli uffici del protocollo, di cui ilfattoquotidiano.it pubblica una foto, potrebbe essere un gesto intimidatorio da collegare a quel che sta accadendo. Lo sospetta il presidente Pignetti che in una nota sui social parla “di episodio grave”, che “si inserisce in una fase particolarmente delicata per il Consorzio Asi di Caserta e per la sottoscritta, caratterizzata da attacchi mediatici e pressioni di diversa natura che stanno colpendo l’Ente e la sua governance”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Raid all’Area di Sviluppo Industriale di Caserta, uffici devastati. Tensioni sul futuro presidente dell’Ente

