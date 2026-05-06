Pronto sono papa Leone Devo dirle che… Lui chiama e finisce malissimo | chi c’era dall’altra parte

Una telefonata apparentemente comune si trasforma in un episodio inaspettato quando, durante una conversazione, una persona si presenta come papa Leone e pronuncia alcune parole che cambiano il corso dell’incontro. Chi riceve la chiamata non si aspetta nulla di particolare, ma l’intervento si conclude in modo improvviso e negativo. L'episodio ha attirato l'attenzione per il modo in cui si è sviluppato il dialogo e per l'esito finale.

“Pronto, sono papa Leone, mi ascolti.”. La frase pronunciata durante una telefonata apparentemente normale, ha dato vita a una situazione decisamente inattesa per chi c’era dall’altra parte. Nelle ultime ore un curioso episodio che ha visto protagonista papa Leone XIV sta facendo il giro del mondo dopo essere stato rilanciato dalla stampa americana. Una vicenda che, tra incredulità e ironia, avrebbe sorpreso perfino alcune persone vicine al pontefice. Tutto sarebbe accaduto nell’estate del 2025, poche settimane dopo l’elezione del nuovo pontefice. Per gran parte della conversazione al telefono, Leone XIV si sarebbe presentato semplicemente con il suo nome anagrafico, Robert Prevost.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

PAPA LEONE: Non ho paura di TRUMP, né di dire ad alta voce il messaggio del Vangelo

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