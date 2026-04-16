Dino Alonge pronto alla sfida per fare il sindaco | Quando il destino ti chiama non puoi girarti dall' altra parte

L’avvocato Dino Alonge, 59 anni, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Agrigento in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. Ha dichiarato di aver deciso di partecipare alla competizione elettorale perché sente di dover rispondere a una chiamata del destino. La sua scelta di candidarsi è stata comunicata tramite un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle sue proposte o motivazioni.

"Quando il destino ti chiama non puoi girarti dall'altra parte". L'avvocato Dino Alonge, 59 anni, accetta così la sfida per la poltrona di sindaco di Agrigento alle elezioni del 24 e 25 maggio. Una candidatura arrivata "in extremis", a pochi giorni dalla chiusura delle liste, dopo settimane di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Il colpo di scena che sblocca il Centrodestra: Firetto lascia il campo al candidato sindaco Dino Alonge Furti al cimitero, il sindaco ai cittadini: “Non giratevi dall’altra parte”Ferma condanna del primo cittadino di Ariano Irpino per il sistematico saccheggio di fiori e oggetti personali dalle tombe dei defunti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La telenovela del centrodestra è finita: Dino Alonge candidato unico di (quasi) tutti i partiti; Centrodestra al fotofinish, Cateno De Luca lancia un appello a Firetto: Scendi in campo, sei la soluzione; Gratta e vinci il tuo sindaco: ad Agrigento il Centrodestra e il candidato invisibile diventano satira (e non fanno più ridere). Il colpo di scena che sblocca il Centrodestra: Firetto lascia il campo al candidato sindaco Dino AlongeDopo settimane di veti incrociati, la coalizione converge sul nome di un noto avvocato sessantenne per tentare la conquista della città già al primo turno. L'ufficializzazione della candidatura avverr ... agrigentonotizie.it Adesso è ufficiale: l’avvocato Dino Alonge è il candidato sindaco del Centrodestra (senza Lega e Dc) - facebook.com facebook Centrodestra, trovato l’accordo: Dino Alongi candidato unitario ad Agrigento x.com