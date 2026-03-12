Pronto sono un carabiniere | ma dall’altra parte del telefono c’è davvero il 112 e la truffa salta

Un uomo si è presentato al telefono come un carabiniere e ha cercato di ingannare un interlocutore. Dall’altra parte del filo, invece, c’era il numero di emergenza 112, che ha confermato l’inesistenza della chiamata. I truffatori si spacciano per carabinieri, tecnici del gas o funzionari comunali, raccontando storie drammatiche o problematiche burocratiche per ottenere informazioni o denaro.

Si presentano come carabinieri, tecnici del gas o funzionari comunali. Raccontano storie drammatiche o problemi burocratici urgenti. Ma questa volta il loro piano non ha funzionato: numerosi tentativi di truffa telefonica registrati ieri in provincia di Como sono falliti grazie alla prontezza dei cittadini, che hanno chiamato subito il 112. Gli episodi si sono verificati in diversi centri del territorio, in particolare Albese con Cassano, Laglio, Nesso e nella stessa città di Como. La tecnica più utilizzata dai truffatori è stata quella ormai nota del “finto carabiniere”. In altri casi sono stati inviati messaggi che invitavano a inserire le credenziali bancarie con il pretesto di mettere al sicuro il denaro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Finto carabiniere al telefono, anziano non ci casca e chiama il 112: truffa sventata a ComoLa voce dall’altra parte del telefono era sicura, autoritaria, studiata per mettere paura.

Tentano la truffa telefonica del finto carabiniere, ma la pensionata non ci casca e chiama il 112Un tentativo di truffa telefonica è stato sventato nella giornata di ieri in Centro Valle Intelvi, dove una donna ultrasessantenne ha ricevuto una...

Tutti gli aggiornamenti su Pronto sono un carabiniere ma...

Temi più discussi: Pronto, sono il maresciallo, suo figlio è stato fermato. Per rilasciarlo deve pagare...: la truffa del finto carabiniere non inganna due novantenni a Firenze; SICUREZZA - Pronto il nuovo piano interforze tra polizia e carabinieri; Pronto, venite in caserma. Ma è una truffa dei ladri. Anziani sventano il furto; Caos all'ospedale San Carlo di Nancy: pretende la visita e spacca tutto. Panico tra i pazienti.

«Pronto, sono il maresciallo, suo figlio è stato fermato. Per rilasciarlo deve pagare...»: la truffa del finto carabiniere non inganna due novantenni a FirenzeDue storie molto simili e la prontezza di non cadere nel tranello. SI moltiplicano anche a Firenze i casi della truffa del finto carabiniere. I dati e cosa fare se accade ... corrierefiorentino.corriere.it

Pronto, sono un carabiniere, così funziona la nuova truffa: conti correnti a rischio. Già due casi a Mantova (con lieto fine)Finti militari, paura e urgenza: così i truffatori provano a colpire. Decisivi i dubbi delle vittime e l’allarme in banca Qualcuno in provincia di Mantova si spaccia per carabiniere e tenta di ... affaritaliani.it

Tutto pronto nel nostro spogliatoio #ASRoma #UEL #BolognaRoma x.com

TORTA IN TAZZA SENZA UOVA Un dolce pronto in pochi minuti, direttamente in tazza INGREDIENTI 200g di farina 00 100g di cacao amaro 10g di lievito per dolci 160g di zucchero 360ml di latte 20g di olio di semi Zucchero a velo per decorare PROCEDIM - facebook.com facebook