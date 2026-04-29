La trattativa per riportare l’attaccante in Italia potrebbe accelerare se il Marsiglia non si qualifica alla Champions League. La società francese, infatti, potrebbe essere interessata a cedere il giocatore, rendendo possibile il ritorno in Serie A. La situazione dipende anche da eventuali decisioni del club transalpino, che sta valutando le proprie opzioni per la prossima stagione. La trattativa resta in corso, con i dettagli ancora da definire.

Ali in movimento. Tra l'interesse delle big di Premier per Francisco Conceiçao e il rendimento da 0 in pagella di Edon Zhegrova in questa stagione (né gol né assist per il kosovaro) la Juve riflette sulla composizione del reparto degli esterni offensivi nella prossima stagione. E ha un sogno neanche troppo nascosto: Mason Greenwood. L'interesse bianconero per l'inglese risale ormai a oltre tre anni fa: i primi rumors sono del marzo del 2023, ma è nell'estate del 2024 che l'allora dt juventino Cristiano Giuntoli tratta a lungo con il Manchester United, prima di essere anticipato dal Marsiglia a causa delle difficoltà nel riuscire a cedere Federico Chiesa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, in attacco torna il sogno Greenwood: si può realizzare a due condizioni

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