Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B si affrontano la Reggiana e la Carrarese. La squadra locale cerca di consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti puntano a ottenere punti utili per la corsa salvezza. La partita si svolge sul campo della Reggiana, con inizio previsto nel pomeriggio. Entrambe le formazioni sono chiamate a scendere in campo con le proprie formazioni titolari.

Reggiana-Carrarese è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La vittoria contro lo Spezia della scorsa settimana ha permesso alla squadra di Calabro di essere lì, a solamente due punti dalla zona verde della graduatoria. E siccome i padroni di casa, oggettivamente, hanno pochissime speranze di salvezza, evidente che gli ospiti possano sfruttare la situazione per rimanere nella peggiore delle ipotesi in alto, o magari chissà, ritrovarsi domenica sera dentro i playoff, da difendere poi. Sono quattro i risultati utili di fila della Carrarese, gli ultimi tre inoltre sono vittorie con otto gol fatti e solamente uno subito.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Reggiana-Carrarese: il sogno è vivo

Reggiana-Carrarese (domenica 12 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiNel programma del turno 34 della Serie B si gioca anche il match tra Reggiana e Carrarese, con le due squadre in campo domenica sera al Mapei.