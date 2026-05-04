Pronostico e quote Anna Bondar – Qinwen Zheng WTA Roma 05-05-2026

Alle 11:00 del mattino si svolgerà il primo turno tra Anna Bondar e Qinwen Zheng sulla BNP Paribas Arena, il nuovo impianto di Roma. La partita vedrà le due tenniste affrontarsi in una sfida che aprirà la giornata di gare del torneo WTA. La partita si giocherà sulla superficie del nuovo complesso, che può ospitare fino a sette mila spettatori.

Anna Bondar e Qinwen Zheng inizieranno la loro sfida di primo turno alle 11:00 del mattino sulla BNP PARIBAS Arena, il nuovo impianto da 7.000 posti situato all’interno dello Stadio dei Marmi. L’ungherese ha ben impressionato sulla terra battuta di Madrid, raggiungendo gli ottavi di finale dove è stata battuta di stretta di misura da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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