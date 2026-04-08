Pronostico e quote Daniil Medvedev – Matteo Berrettini Monte Carlo 08-04-2026 ore 11 | 00

Mercoledì mattina, alle 11, sul campo “Ranieri III” si svolgerà l’incontro tra Daniil Medvedev e Matteo Berrettini, aprendo il programma di giornata a Monte Carlo. Entrambi i tennisti sono attesi in campo per questa partita che segnerà l’inizio delle sfide tra i due nelle rispettive carriere. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, ma la partita si giocherà sul campo con le condizioni tipiche del torneo.

Daniil Medvedev e Matteo Berrettini apriranno il programma di mercoledì sul “Ranieri III” dunque alle 11 del mattino. La rinascita, se così vogliamo chiamarla, del russo si è interrotta a Miami, dove ha subito una sconfitta al terzo turno contro Francisco Cerundolo che comunque non è il primo venuto e in ogni caso a nostro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Pronostico e quote Daniil Medvedev – Matteo Berrettini, Monte Carlo 08-04-2026Daniil Medvedev e Matteo Berrettini apriranno il programma di mercoledì sul “Ranieri III” dunque alle 11 del mattino.

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