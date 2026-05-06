Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest | la cabala spinge Emery in finale

Giovedì alle 21:00 si sfidano Aston Villa e Nottingham Forest nella semifinale di ritorno dell’Europa League, trasmessa in diretta televisiva. La partita rappresenta un passaggio importante per le due squadre e le formazioni sono pronte a scendere in campo per conquistare un posto in finale. Le probabili scelte tecniche e le strategie saranno fondamentali per determinare l’esito dell’incontro.

Aston Villa-Nottingham Forest è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il muso davanti, per ora, ce l’ha il Nottingham Forest. Che, contro ogni pronostico, si è aggiudicato l’Euroderby d’andata con l’ Aston Villa del “re” dell’Europa League Unai Emery, adesso costretto a ribaltare tutto nella semifinale di ritorno a Birmingham. Si riparte, dunque, dall’1-0 del City Ground: vittoria striminzita ma meritata quella dei Garibaldi Reds, capaci di sbloccare un match equilibrato a metà secondo tempo grazie al rigore trasformato dall’esperto attaccante Wood, glaciale dal dischetto.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: la cabala “spinge” Emery in finale Notizie correlate Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa: Emery è un maestroNottingham Forest-Aston Villa è la semifinale d’andata di Europa League: pronostico, dove vederla e formazioni Derby inglese in semifinale di Europa... Aston Villa- Nottingham Forest: Emery ha le armi giuste per il ribaltoneAll'andata della semifinale di Europa League il derby è andato agli uomini di Pereira, ma i Villains rimangono favoriti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nottingham-Aston Villa pronostico e quote, il parere dell'esperto; Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa: analisi e probabili formazioni 30/04/2026 Europa League; Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa | Europa League 2025/26; Europa League, Nottingham Forest – Aston Villa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla. Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: la cabala spinge Emery in finaleAston Villa-Nottingham Forest è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il muso davanti, per ... ilveggente.it Aston Villa-Nottingham Forest, pronostico e quote: i 'Villans' conquisteranno la Finale?L'Aston Villa è chiamato a ribaltare la sconfitta rimediata all'andata contro il Nottingham in Semifinale di Europa League. Riusciranno i 'Villans' a conquistare la Finale? Scopri il pronostico sul ma ... calciomercato.com La cura #DeZerbi sembra aver dato i suoi frutti. Grazie al successo esterno per 2-1 sull'Aston Villa e alla contemporanea sconfitta del West Ham con il Brentford, il #Tottenham è finalmente fuori dalla zona retrocessione. La salita non è ancora finita ma il tecni - facebook.com facebook