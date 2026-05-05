Nella semifinale di Europa League, il primo incontro tra Aston Villa e Nottingham Forest si è concluso con la vittoria degli ospiti, guidati dall'allenatore Pereira. La gara ha visto le due squadre affrontarsi con intensità, con il risultato che favorisce la formazione di Pereira in vista del ritorno. Ora, i padroni di casa si preparano a mettere in campo tutte le loro risorse per ribaltare il risultato nella partita di ritorno.

All'andata della semifinale di Europa League il derby è andato agli uomini di Pereira, ma i Villains rimangono favoriti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aston Villa- Nottingham Forest: Emery ha le armi giuste per il ribaltone

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