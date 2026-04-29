Nella notte del 30 aprile si giocano le partite della terza giornata della Copa Libertadores, il torneo più importante del Sudamerica per club. Due delle principali squadre brasiliane scendono in campo in questa fase della competizione. La competizione continua con diverse sfide tra club provenienti da vari paesi del continente.

Copa Libertadores, prosegue la terza giornata della competizione per club più prestigiosa del Sudamerica. Stanotte in campo le due corazzate del Brasileirao, Flamengo e Palmeiras. Il tour sudamericano della Copa Libertadores prosegue con una terza giornata che mette a dura prova le ambizioni delle corazzate brasiliane, Palmeiras e Flamengo, attese da trasferte insidiose in Paraguay e Argentina. Il Palmeiras di Abel Ferreira sbarca ad Asunción con l’obiettivo di consolidare il primato nel Gruppo F ed allungare una striscia di imbattibilità che dura da ben 11 partite. Il Verdão al momento somiglia ad una macchina quasi perfetta: una sola sconfitta nelle ultime 21 gare e una difesa che nelle ultime cinque uscite ha concesso le briciole (0,2 gol subiti di media).🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Copa Libertadores 30 aprile: nella notte tocca alle due big brasiliane

Notizie correlate

Pronostici Copa Libertadores 29 aprile: gli Xeneizes sognano il colpaccio in BrasileCopa Libertadores, tanti match interessanti nella notte italiana tra martedì e mercoledì: la partita di cartello è ovviamente quella tra Cruzeiro e...

Atletico Madrid-Real Sociedad (sabato 18 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Un gol per parte nella finale di Copa?Siamo arrivati all’ultimo atto di una manifestazione meravigliosa come la Copa del Rey, che quest’anno verrà contesa in finale da Atletico Madrid e...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Pronostico Cerro Porteño - Palmeiras: analisi e quote; Pronostici Tuttocampo, il gioco per la stagione 2025/26; Atlético Mineiro - Clube de Regatas do Flamengo | pronostico & migliori quote | 26.04.2026; Pronostico Independiente Rivadavia - Deportivo La Guaira: analisi e quote.

Pronostici Copa Libertadores 29 aprile: gli Xeneizes sognano il colpaccio in BrasileCopa Libertadores, tanti match interessanti nella notte tra martedì e mercoledì: la partita di cartello è quella tra Cruzeiro e Boca. ilveggente.it

Copa Libertadores, il pronostico di Lanus-LDU QuitoSi parte alle ore 24 di stasera con Lanus-LDU Quito e la situazione, al momento, vede l’undici dell’Ecuador primo a punteggio pieno (6 punti) seguito da quello argentino con 3 (con 3 punti c’è anche i ... tuttosport.com

Pronostici Copa Libertadores 29 aprile: gli Xeneizes sognano il colpaccio in Brasile - facebook.com facebook

Pronostici Copa Libertadores 29 aprile: gli Xeneizes sognano il colpaccio in Brasile x.com