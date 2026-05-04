Trump | Via a Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz

Gli Stati Uniti hanno annunciato che domani mattina lanceranno un’operazione denominata Project Freedom, con l’obiettivo di liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata pubblicamente e sarà accompagnata da azioni militari mirate. La situazione nello stretto, via di passaggio strategica per il traffico marittimo mondiale, ha attirato l’attenzione internazionale negli ultimi giorni.

Gli Stati Uniti avvieranno domani mattina (questa mattina ndr) la loro iniziativa per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. L'iniziativa «Project Freedom, avrà inizio lunedì mattina, ora del Medio Oriente. Sono pienamente consapevole che i miei rappresentanti stanno intrattenendo colloqui molto positivi con l'Iran e che tali discussioni potrebbero portare a esiti estremamente positivi per tutti», ha detto Trump riferendo che molte delle navi bloccate stanno finendo cibo. «Si tratta di un gesto umanitario compiuto per conto degli Stati Uniti, dei Paesi mediorientali e, in particolare, dell’Iran.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "Via a Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz" Trump: Via al Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz Notizie correlate Trump sfida l’Iran con il Project Freedom: “Libereremo le navi bloccate a Hormuz”. Ma Teheran avverte: “Intervenire significa violare il cessate il fuoco”Donald Trump annuncia il Project Freedom, un piano che, entrando in azione oggi, dovrebbe favorire il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di... Trump annuncia “Project Freedom” per sbloccare le navi nello Stretto di HormuzABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio dell’operazione Gli Stati Uniti si preparano ad avviare “Project Freedom”, un’operazione finalizzata a liberare... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trump, via a Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz; Trump, via a Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz; Al via il Project Freedom di Trump per liberare le navi bloccate a Hormuz; Trump, via a Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. Trump: Via a Project Freedom per liberare le navi bloccate a HormuzGli Stati Uniti avvieranno domani mattina (questa mattina ndr) la loro iniziativa per liberare le navi nello Stretto di Hormuz . Lo annuncia Donald Trump sul ... gazzettadelsud.it Trump annuncia Project Freedom per liberare Hormuz. Iran: «Tregua a rischio»Un alto funzionario iraniano ha avvertito che Teheran considererà qualsiasi tentativo statunitense di interferire nello Stretto di Hormuz una violazione del cessate il fuoco, secondo quando riporta l’ ... ilsole24ore.com Trump annuncia che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. "Si tratta di un gesto umanitario" afferma il presidente Usa. Secca la replica da Teheran: "Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regi - facebook.com facebook Trump: “Guidiamo le navi a Hormuz”. Cento aerei e 15 mila uomini per Project Freedom. Ira di Teheran x.com