Il governo degli Stati Uniti ha comunicato di essere in trattative con l’Iran, secondo quanto dichiarato da un rappresentante ufficiale. Contestualmente, l’ex presidente ha annunciato l’avvio dell’operazione denominata Project Freedom, con l'invio di circa 15.000 soldati per liberare lo stretto di Hormuz. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella regione, con le autorità statunitensi che cercano di rafforzare le proprie posizioni militari nella zona.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X che le sue forze parteciperanno all’Operazione Project Freedom, annunciata dal presidente statunitense Donald Trump, per contribuire al rilascio delle navi bloccate nello Stretto di Hormuz. Ha dichiarato inoltre che “il supporto militare all’operazione includerà cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari”. Un funzionario statunitense ha inoltre dichiarato alla CNN che l’operazione non prevederà scorte nello Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X che le sue forze parteciperanno all’Operazione Project Freedom, annunciata dal presidente statunitense Donald Trump, per contribuire al rilascio delle navi bloccate nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Witkoff: “Gli Usa sono in trattativa con l’Iran”. Trump annuncia l’operazione Project Freedom per liberare Hormuz con 15 mila soldati

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