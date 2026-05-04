Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’avvio dell’operazione Project Freedom, pianificata con l’impiego di circa 15 mila soldati, con l’obiettivo di liberare lo stretto di Hormuz. L’Iran ha risposto minacciando di attaccare gli Stati Uniti nel caso in cui le truppe entrassero nello Stretto. La situazione tra i due paesi si fa sempre più tesa, con crescenti preoccupazioni internazionali sulla possibilità di un’escalation militare nella regione.

Le forze statunitensi saranno attaccate se entreranno nello Stretto di Hormuz. Lo ha minacciato l’esercito iraniano, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che Washington avrebbe iniziato a scortare le navi attraverso lo Stretto. “Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l’aggressivo esercito statunitense, qualora intendesse avvicinarsi o entrare nello Stretto di Hormuz, sarà presa di mira e attaccata”, ha dichiarato il generale Ali Abdollahi del comando centrale delle forze armate iraniane, in una nota diffusa dall’emittente statale Irib. “Abbiamo ripetutamente affermato che la sicurezza dello...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump annuncia l’operazione Project Freedom per liberare Hormuz con 15 mila soldati. Iran: “Attaccheremo gli Usa se entreranno nello Stretto”

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