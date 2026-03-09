Corteo 9 marzo blitz in via Marconi | torta lanciata contro il portone della Cgil Il video

Durante un corteo del 9 marzo, un gruppo di persone ha effettuato un blitz in via Marconi, lanciando una torta contro il portone della Cgil. Nel video si sente un messaggio rivolto ai presenti, invitandoli a esporre la propria posizione sui centri antiviolenza. Dopo l’azione, i manifestanti hanno lasciato il loro messaggio e sono andati via.

Al grido "Dovete esporvi per i centri antiviolenza" lasciano il 'regalo'. "Questa bella torta nella speranza che vi vergogniate un pochino" Al grido "Dovete esporvi per i centri antiviolenza" lasciano il 'regalo'. "Questa bella torta nella speranza che vi vergogniate un pochino" Una casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e peccati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corteo 9 marzo, blitz in via Marconi: torta lanciata contro il portone della Cgil. Il video Articoli correlati Corteo femminista ‘Non Una di Meno’, la carica delle 10mila attraversa il centro. Torta contro il portone della CgilBologna, 9 marzo 2026 – Una marea umana in piazza per lo sciopero femminista e transfemminista nazionale indetto da Non Una di Meno in occasione... Corteo 9 marzo 2026 a Bologna: il videoIl movimento femminista ‘Non Una Di Meno’ ha organizzato un grande corteo che, partito da piazza Maggiore, ha raggiunto piazza Lucio Dalla. Tutto quello che riguarda Corteo 9 marzo blitz in via Marconi... Temi più discussi: 8 marzo, cosa fare a Milano per la Giornata della Donna: gli eventi; Sciopero, lezioni a rischio nelle scuole: il 9 marzo Roma si ferma; Narcotraffico, blitz in Calabria: 14 arresti; Giornata della Donna 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi da non perdere. Corteo femminista ‘Non Una di Meno’, la carica delle 10mila attraversa il centro. Torta contro il portone della CgilUna marea umana in piazza per lo sciopero nazionale del 9 marzo. Slogan e cartelloni poi il blitz in via Marconi ... msn.com Milano, sciopero transfemminista del 9 marzo: mille studenti sfilano per il centro, traffico in tilt. Bruciato un fantoccio di Donald TrumpLa manifestazione promossa da Non Una di Meno e dai Cobas che hanno proclamato uno sciopero generale che non riguarda, però, il comparto dei trasporti. Il corteo ha sfilato da piazza Cairoli a Palestr ... milano.corriere.it VD. . Durante il corteo studentesco organizzato il 9 marzo a Milano in occasione dello sciopero transfemminista, un gruppo di manifestanti ha bruciato un manichino con le fattezze di Donald Trump, con appuntata una spilla di Israele. Il flash mob si è svolto in - facebook.com facebook È stato bruciato un manichino con le fattezze di Trump con indosso la spilla di Israele durante il corteo studentesco organizzato il 9 marzo a Milano in occasione dello sciopero transfemminista con oltre mille persone verso via Palestro. Il flash mob è stato fatto i x.com