Progetto europeo Padrion da Piacenza un ponte verso la parità di genere

Trasferta europea per tre funzionari del Comune di Piacenza, Maurizio Prazzoli del Servizio Innovazione e Sviluppo, Francesca Giraldi e Nicoletta Rebecchi del Settore Piacenza 2030: si è infatti svolto nei giorni scorsi, a Podgorica, il quarto meeting strategico del progetto Padrion, coordinato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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